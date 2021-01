Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Os D.A.M.A vão atuar no dia 30 de janeiro de 2021 no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.

Francisco M. Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho são o núcleo central dos D.A.M.A, banda oriunda de Lisboa e que reúne grande empatia do público.

Leia mais em Alto Minho TV