Demolição do Prédio Coutinho adjudicada por valor abaixo da licitação base

A demolição do Edifício Jardim (prédio Coutinho) foi adjudicada por cerca de 1,2 milhões de euros à empresa Baltor, de Viana do Castelo.

Segundo fonte da VianaPolis, o concurso público foi concluído e a adjudicação será formalizada na próxima semana. Enquanto isso, o prédio foi totalmente desocupado, faltando apenas a entrega formal das chaves de três frações.

Demolição do Prédio Coutinho adjudicada por 1,2 milhões de euros Foto: Artur Machado / Global Imagens

Treze empresas de todo o país apresentaram-se ao concurso público para a demolição, lançado com um valor base de licitação de 1,7 milhões de euros. Após a adjudicação, o processo seguirá para obtenção do visto do Tribunal de Contas e posterior consignação.

A VianaPolis prevê que a partir de agora a operação, prevista desde o ano 2000 e contestada desde sempre pelos moradores nos tribunais, será "pacífica" e avançará ainda este ano.

A demolição será executada, durante meio ano, através de "processo tradicional, sem recurso a explosivos".

No espaço do prédio Coutinho está prevista a construção do novo mercado da cidade. Terá dois andares, 28 lojas e 56 bancas, espaços destinados a atividades criativas e 160 bancas exteriores de venda para produtores do concelho. O projeto já foi aprovado.

PUB

A obra do novo mercado contempla a construção de um túnel com 150 metros a ligar dois parques de estacionamento subterrâneos, um novo com 100 lugares e outro já existente nas proximidades com 220.