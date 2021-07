Demolição do prédio Coutinho aguarda visto do TC para começar após o verão

A obra de demolição do Edifício Jardim (prédio Coutinho) em Viana do Castelo está a aguardar visto do Tribunal de Contas (TC) e tudo indica que pode avançar dentro de dois meses e meio.

O administrador executivo da VianaPolis, Tiago Delgado, declarou esta segunda-feira ao Jornal de Notícias que o imóvel "se encontra totalmente desocupado há cerca de um mês", e o contrato de adjudicação da empreitada com a empresa vencedora do concurso (Baltor de Viana do Castelo) já foi assinado.

A obra foi adjudicada por perto de 1,2 milhões de euros e, após visto do TC, "num prazo de 30 a 60 dias", a contar da semana passada, terá condições para ser iniciada", entre fim de setembro e início de outubro". "Foi um desfecho feliz", comentou Tiago Delgado.

Ao concurso público para demolição do prédio através de "processo tradicional, sem recurso a explosivos", concorreram 13 empresas de todo o país. O valor base de licitação era de 1,7 milhões de euros, mas a Baltor posicionou-se com a melhor proposta, com um valor de cerca de meio milhão abaixo da base prevista.

A operação, prevista desde o ano 2000 e contestada desde sempre pelos moradores nos tribunais, será executada, durante meio ano.

No espaço do prédio Coutinho, após a demolição, está prevista a construção do novo mercado da cidade. Terá dois andares, 28 lojas e 56 bancas, espaços destinados a atividades criativas e 160 bancas exteriores de venda para produtores do concelho. O projeto já foi aprovado.

A obra do novo mercado contempla a construção de um túnel com 150 metros a ligar dois parques de estacionamento subterrâneos, um novo com 100 lugares e outro já existente nas proximidades com 220.