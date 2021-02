Demolição do Prédio Coutinho prevista para outubro

Concurso público de 1,7 milhões de euros vai ser lançado esta terça-feira.

O concurso público internacional para a demolição do Edifício Jardim (Prédio Coutinho) em Viana do Castelo, vai ser lançado hoje. Segundo informou ontem o administrador da sociedade VianaPolis, Tiago Delgado, "a abertura do procedimento com valor de 1,7 milhões de euros e prazo de execução de seis meses, será publicada esta terça-feira, em Diário da República". Seguem-se 30 dias para a apresentação de propostas.

Os trabalhos preliminares da operação deverão iniciar-se após a saída dos últimos moradores. Os proprietários das últimas seis frações ainda ocupadas anunciaram que vão abandonar o imóvel num prazo de "até dois meses".

Segundo concurso

A previsão da VianaPolis é que "o início da obra pesada seja em outubro". "Será uma demolição tradicional, por meios mecânicos, sendo que antes disso haverá toda uma retirada de caixilharias, vidros, madeiras, alcatifas, cabos elétricos, cobre e canalizações", descreveu Tiago Delgado. Após essa primeira fase, "ficará só o material inerte, tijolo e betão, que poderá ser reabilitado para reutilização".

Este será um segundo concurso para execução da demolição, anunciada no ano 2000 e cuja concretização se tem arrastado devido à resistência dos moradores nos tribunais. No primeiro concurso público lançado em 2017 foi selecionada a empresa Domingos Silva Teixeira (DST), de Braga, por apresentar a proposta de valor mais baixo (1,2 milhões), mas desistiu de concretizar a obra. Segundo adiantou fonte da empresa ao JN, "a rescisão, por mútuo acordo e sem indemnizações, deveu-se ao facto de terem passado muitos anos desde assinatura do contrato".