Derrame de fuel em afluente do rio Lima está controlado diz autarquia

A Câmara Municipal de Viana do Castelo garantiu esta segunda-feira que o derrame de fuel, que ocorreu numa empresa em Lanheses, está controlado e confinado ao afluente do rio Lima onde foi detetado.

Em comunicado, a Vereadora do Ambiente, Fabíola Oliveira, refere que a situação está a ser acompanhada pelos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e a equipa técnica da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, desde que a autarquia "foi informada da alegada descarga acidental, no passado sábado, perto da hora de almoço".

O derrame aconteceu na empresa Recial, da zona empresarial de Lanheses, e atingiu o rego da Peitilha.

"Os bombeiros ajudaram na contenção da fuga do petróleo, para evitar que o mesmo chegasse ao rio. Colocaram barreiras de contenção e têm acompanhado os trabalhos", informa ainda o comunicado, adiantando que "os sapadores estão a acompanhar o trabalho que a empresa acompanhada pela Recial contratou para aspiração do produto".

Acrescenta que "a Polícia Marítima tem estado a patrulhar a zona do rio para verificar se há algum surgimento de petróleo no rio, mas tal não foi verificada, até ao momento", sendo que "o problema parece estar, pois, tamponado na zona do rego". Segundo a Câmara de Viana, também "o SEPNA voltou hoje ao local para verificar o que aconteceu e deverá acionar auto de contra-ordenação."

Em declarações à agência Lusa, o autarca local, Filipe Rocha considerou que aquele se trata do "acidente mais grave de que há memória no parque empresarial". "É de uma dimensão a que não estávamos habituados. Devem ter sido milhares de litros. A empresa não consegue ou não diz quantos litros foram, mas pela aspiração que decorreu durante todo o sábado e domingo, deve ter sido uma quantidade significativa. Estamos a falar de 1,5 quilómetros de extensão, entre o ponto do derrame e a foz deste ribeiro do rio Lima e é uma camada espessa de óleo", indicou.

Contactada pela Lusa, a Agência Portuguesa do Ambiente esclareceu tratar-se de "uma fuga na tubagem de fuel, ocorrida na sexta-feira".

"Mal tomaram conhecimento, chamaram a empresa fornecedora do combustível que enviou um hidroaspirador para recolher o material derramado", informou, por escrito, a APA.