Despedida do "padre motard" : "Por favor, recebei bem o próximo pároco"

Igreja cheia, palavras de reconhecimento e aplausos de pé. Foi assim que o povo se despediu este domingo do mediático padre Ricardo Esteves.

O pároco celebrou as últimas missas nas paróquias de Vilar de Mouros, Lanhelas e Seixas em Caminha, antes de rumar às cinco novas que irá assumir em Valença. Na última de todas as celebrações, na Capela de S. Bento, em Seixas, o pároco desceu para até meio do templo para falar à população. Numa alocução bem humorada, agradeceu "a caminhada de 10 anos", e dedicou palavras emocionadas aos paroquianos, principalmente às crianças.

"Deixá-las é o que mais me custa. Gostava de ser pai, mas como não posso, fiz a minha a opção, encaro-as como filhos", disse, prometendo: "Vocês vão ser sempre as minhas paróquias do coração. Esteja eu onde estiver, mesmo que chegue a Papa, Seixas será sempre mencionada". Brincadeiras à parte, fez questão de referir o seu sucessor, padre Manuel Pinto, que tomará posse no próximo dia 30 de novembro, às 17.00 horas.

"Obrigada por este bocadinho e quero-vos pedir um favor: recebam bem o próximo pároco", acrescentou.

Recorde-se que a decisão do Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira de transferir Ricardo Esteves para paróquias de Valença, não caiu bem inicialmente no seio da população. O povo lançou mão de petições online e em papel e chegou a manifestar-se à porta da igreja, demonstrando o seu descontentamento, mas os ânimos acabaram por acalmar.

O pároco, que tem tido visibilidade na imprensa pela sua "irreverência" - é cohecido por "padre motard" e "padre sexy"-, irá agora as paróquias de Gandra, Taião, Sanfins, Boivão e Gondomil, em Valença.