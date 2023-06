Despistes de motociclos causam dois feridos graves em Caminha e Ponte da Barca

Dois despistes de motociclos, com um intervalo de cerca de uma hora, causaram dois feridos graves, um em Ponte da Barca e outro em Caminha, este sábado à tarde.

O primeiro acidente ocorreu em Lindoso, Ponte da Barca, na Estrada Nacional 304-1, cerca das 16.23 horas. Um motociclista de 28 anos teve de ser transportado no helicóptero do INEM para o hospital de Viana do Castelo, com ferimentos graves, resultantes do despiste do motociclo.

No local estiveram, além do meio aéreo, 11 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca, e do INEM de Arcos de Valdevez, além da GNR.

Cerca das 17.26 horas, outro motociclista, de 50 anos, sofreu despiste na Estrada Nacional 301, em Vilar de Mouros, Caminha, e acabou por ser transportado também para o hospital de Viana, em estado considerado grave. No local estiveram os Bombeiros de Caminha, com dois operacionais e uma viatura.