Dezoito casos confirmados e cerca de 400 em vigilância no Alto Minho

O número de infetados com Covid-19 na região do Alto Minho subiu para 18, este sábado.

O balanço oficial, apurado pelo JN, diz respeito aos dados de sexta-feira. Os casos confirmados estão "espalhados um pouco por todos os concelhos", sendo que "não há nenhum foco" com maior aglomeração de pessoas infetadas.

Na região, há também "cerca de 400 pessoas em vigilância ativa".

Por agora, as autoridades de saúde consideram que o território do Alto Minho, que geograficamente corresponde ao distrito de Viana do Castelo e abrange dez concelhos (Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Melgaço, Monção, Valença, Caminha e Vila Nova de Cerveira), "está contido e a ser monitorizado".

Recorde-se que os primeiros casos na região foram registados em Monção, Viana do Castelo e Arcos de Valdevez.