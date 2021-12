Dia 1 da demolição do prédio Coutinho em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:43 Facebook

Esta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, é o dia 1 da demolição do Edifício Jardim (vulgo prédio Coutinho), em Viana do Castelo. A máquina giratória, com pinça demolidora de grande alcance, chegou na sexta-feira e foram feitos ensaios.

O trabalho pesado começa esta segunda-feira pelo bloco 3, situado nas traseiras e o mais pequeno dos três que compõem o edifício. Termina assim a longa contagem decrescente que se arrastava desde junho de 2000, quando a Viana Polis colocou um relógio gigante na marina da cidade para assinalar a passagem do tempo até ao fim do prédio. E que acabou por ser retirado com o arrastar do processo devido à ofensiva dos moradores nos tribunais para impedir a operação.

Segundo declarou ao JN o administrador da Viana Polis, Tiago Delgado, a destruição do primeiro bloco deverá ser concluída este mês e os escombros serão utilizados para criar uma plataforma que permitirá depois à máquina, com cerca de 40 metros de altura, alcançar o topo dos blocos 1 e 2, ambos com 13 andares. E demolir aquelas construções piso por piso.