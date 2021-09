Diocese de Viana assinala um ano da morte de D. Anacleto ainda sem novo Bispo

O Administrador Diocesano de Viana do Castelo, Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, anunciou que no próximo dia 18 será celebrado o primeiro aniversário da morte do Bispo D. Anacleto Oliveira, com uma Eucaristia vespertina na Sé Catedral da cidade.

D. Anacleto Oliveira de 74 anos, faleceu na manhã de 18 de setembro de 2020, num acidente rodoviário quando regressava a Viana do Castelo após um período de férias no Algarve. O despiste de automóvel ocorreu na A2 (Autoestrada do Sul), na zona de Almodôvar.

Desde essa altura, a Diocese tem sido administrada pelo Monsenhor Sebastião Pires Ferreira, enquanto aguarda pela designação de um novo Bispo. Nomes como os dos Bispos Auxiliares do Porto, Armando Esteves Domingues, e de Braga, Nuno Almeida, têm sido apontados como putativos sucessores.

"Há um ano, preparávamo-nos para iniciar um novo ano pastoral; um ano que iria começar com a memória ainda viva da comemoração do décimo aniversário da entrada solene na nossa Diocese do senhor D. Anacleto Oliveira. No entanto, no dia 18 de setembro, ao cair da tarde, vimo-nos diante de uma notícia, como um contragolpe inesperado. Aquele que durante anos tinha percorrido, à semelhança de São Bartolomeu do Mártires, os caminhos e veredas desta Diocese de Viana do Castelo, tinha sido vítima de um acidente trágico de viação, nessa mesma manhã", refere o Administrador Diocesano, esta quinta-feira, em comunicado.

"No dia 18 de setembro, sábado, ocasião do primeiro aniversário do seu falecimento, peço que nos unamos em Assembleia Santa com esta mesma intenção. Na tarde desse dia, celebrarei a Eucaristia Vespertina do XXVº Domingo do Tempo Comum, na Sé Catedral, pelas 18 horas, com essa mesma intenção", acrescenta.

E conclui:"Rogo também a todos os Sacerdotes que, nas celebrações a que presidirem, nesse dia ou no seguinte (paróquias e capelanias), coloquem a pessoa do Senhor D. Anacleto como a sua primeira intenção. 'Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos', escutaremos no Evangelho proposto pela liturgia desse Domingo, despertando em nós a memória do lema episcopal de D. Anacleto Oliveira: 'Escravo de todos'".