Diocese de Viana pede donativos para aquisição de ventiladores

A Diocese de Viana do Castelo está a apelar aos sacerdotes e à população da região para contribuírem com donativos para aquisição de ventiladores para o hospital distrital.

O apelo foi lançado as redes sociais e exorta as comunidades cristãs e os párocos a juntarem-se a uma campanha que foi lançada pela Liga dos Amigos do Hospital. "Contribua para salvar vidas", apela a Diocese, numa publicação que inclui o número da conta onde podem ser depositados donativos.

Aquela organização já angariou dinheiro para a compra de três dos dez ventiladores que a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) já encomendou para fazer face às necessidades do hospital. Entretanto, quatro empresários, entre os quais o agente de futebol Jorge Mendes (Gestifute) já se disponibilizaram também para oferecer equipamentos.

Até segunda-feira, no Alto Minho estavam confirmados 27 casos de Covid-19 em sete concelhos daquela região.