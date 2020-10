Diocese de Viana perdeu o último dos quatro bispos

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:39 Facebook

D. José Augusto Pedreira, bispo emérito de Viana do Castelo, foi enterrado no cemitério da Ordem Terceira, naquela cidade, esta sexta-feira.

As exéquias fúnebres decorreram, esta tarde, na Sé Catedral, e foram presididas por D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A Diocese perdeu assim o último dos quatro bispos da sua existência.

"Com D. José Augusto vemos passar para a eternidade mais um Bispo da nossa Diocese e com ele constatamos que, uma Diocese, que não tendo ainda cinquenta anos, vê fechar um ciclo de quatro Bispos residenciais. Todos já na eternidade", disse o sacerdote- "Não nos sentimos órfãos, mas vemo-nos como Maria junto à cruz de Jesus, pesarosos e na soledade".

Recorde-se que D. José Pedreira foi o antecessor de D. Anacleto Oliveira, que morreu a 18 de setembro deste ano, num acidente de automóvel, quando regressava a Viana, após umas férias no Algarve. D. José Pedreira foi bispo em Viana, entre 1997 e 2010. Faleceu na quarta-feira de manhã, aos 85 anos de idade, no hospital de Braga.

A Diocese de Viana do Castelo foi fundada com D. Júlio Tavares Rebimbas, seguiu-se-lhe D. Armindo Lopes Coelho e, depois, D. José Pedreira. O último foi D. Anacleto Oliveira. O Administrador Diocesano, D. Sebastião Ferreira, manifestou hoje, novamente, anseio que seja designado com brevidade um novo Bispo para a Diocese pelo Papa Francisco,