Diocese mais jovem do país reza pela sucessão de Bispo falecido há nove meses

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 100 de fiéis e alguns sacerdotes de Viana do Castelo, uniram-se esta quinta-feira à noite numa vigília de oração pela nomeação de um novo Bispo, que suceda a D. Anacleto Oliveira falecido em setembro de 2020 num acidente de viação.

Na Capela do Seminário Diocesano, rezou-se pela rápida chegada de um sucessor à Diocese mais jovem do país e que se encontra "órfã há nove meses".

"Foi todo um ano assinalado pela pandemia que trouxe várias dificuldades a vários níveis. D. Anacleto faleceu em setembro, no início do ano pastoral e passamos este ano, sem um Pastor. Seria bom e por isso é que estamos aqui esta noite, que quanto antes tivéssemos um Pastor, de modo a que no próximo ano pastoral pudéssemos começar uma caminhada conjunta", declarou o padre José Caldas das paróquias de Darque, Mazarefes, Vila de Punhe e Castelo de Neiva, em Viana do Castelo.

O sacerdote assinalou que "sem um Bispo a Diocese esmorece" e que "nove meses é o tempo de gestão da uma vida humana e seria também o tempo da gestão do novo Bispo para a Diocese".

Quanto ao perfil, no seu entender, do futuro Bispo de Viana, comentou: "Um Pastor para uma Diocese tão diferente, na realidade geográfica e até humana, é difícil. Somos a Diocese mais jovem do Portugal e tem alguns desafios próprios da juventude, um clero suficiente e ainda jovem, em comparação com outras Dioceses". E concluiu: "Creio que um Bispo que consiga pôr toda a gente a caminhar em conjunto, cada um ao seu ritmo, mas caminharmos em Igreja, seria um bom Pastor para Viana do Castelo".

Entre o grupo de fiéis que se juntou para rezar, estava Carlos Miglote de Viana do Castelo, que disse: "Vimos cá pedir que o Senhor providencie algum Pastor para a nossa Diocese". "Estas coisas costumam demorar algum tempo e esta vigília não é no sentido de apressar o processo. É mais no sentido de que a pessoa que o Senhor escolher seja a mais indicada para as necessidades da nossa Diocese", comentou, referindo desejar que o sucessor de D. Anacleto "seja um Pastor humilde e que esteja dentro do conhecimento de quais são as nossas dificuldades e necessidades".

Por seu turno, o jovem Ricardo Fernandes, que também participou no momento de oração, afirmou que "a Diocese está a precisar de um novo Bispo". "Mesmo para os jovens que se preparam para as Jornadas Mundiais da Juventude e já estamos a meio deste percurso, certamente que [com um novo Bispo] esse trabalho será mais efetivo", declarou.

PUB

"Estamos à espera e, nestas coisas, Deus é que sabe. Agora a nossa esperança é que seja o mais rápido possível". Quanto às características que gostaria de ver no sucessor de D. Anacleto, Ricardo Fernandes indicou: "Um Pastor próximos das pessoas e do clero para remarmos todos na mesma direção", acrescentou.

Desde o falecimento no verão passado do Bispo de Viana, D. Anacleto Oliveira, num acidente rodoviário no Alentejo, quando regressava de umas férias no Algarve, os suas funções estão entregues ao administrador diocesano, Monsenhor Sebastião Pires Ferreira.