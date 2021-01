Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:08 Facebook

Chama-se Diogo e nasceu às 8.24 horas desta sexta-feira, dia 1 de janeiro de 2021, em Viana do Castelo.

Foi o primeiro bebé do novo ano a vir ao Mundo na Maternidade da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). É o terceiro filho de uma família de Melgaço.

A Maternidade de Viana do Castelo tem 52 anos de existência.