Discussão no Parlamento deu força à reivindicação para eliminar pórtico na A28 em Viana

O presidente da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), Luís Ceia, afirma que a discussão esta quinta-feira na Assembleia da República (AR) de uma petição pela eliminação do pórtico de Neiva da A28, em Viana do Castelo, deu força à reivindicação.

Aquele responsável assistiu ao debate e relata que todos os partidos que intervieram foram unânimes em reconhecer a "pertinência" da petição. Manifestou ainda a convicção que ao debate de hoje seguir-se-á "uma ação concreta", que levará mesmo à erradicação do pórtico.

"Intervieram o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD e o PSD. Uns apelando à isenção total [de portagens na A28], outros à eliminação do pórtico e outros a descontos como o PS já vem falando, houve um bocado de tudo. O ponto comum a todos os intervenientes foi que, de facto, é preciso fazer qualquer coisa. Todos reconheceram a pertinência da petição", disse Luís Ceia, um dos quatro elementos da CEVAL que assistiu à discussão no Parlamento. Ceia adiantou ainda que um projeto de resolução apresentado pelo PSD pela remoção do pórtico de Neiva da A28, deverá redundar, mais adiante, num desfecho positivo para aquela reivindicação. "Temos essa convicção. Esta é uma causa que nos move há muito tempo. Cumprimos a nossa função, colocamos o assunto em petição, entregamos na Assembleia, baixou a discussão e já não temos mais capacidade de intervenção. A partir da agora isto está na mão dos políticos", afirmou.

A petição hoje discutida na AR reuniu cerca de sete mil assinaturas e foi entregue a 23 de novembro de 2017. Reuniu apoios de empresas, autarcas e população do Alto Minho.

Amanhã será votado no Parlamento um projeto de resolução do Bloco de Esquerda (BE) para acabar com as portagens na A28. O partido pede a "abolição imediata da cobrança de taxas de portagem em toda a extensão" daquela autoestrada. O PSD deu também entrada no dia 2 de fevereiro no Parlamento com um projeto de resolução que pede também a eliminação do pórtico de Neiva da A28 em Viana do Castelo, por o considerar lesivo para o tecido empresarial. E o PS, segundo o deputado José Manuel Carpinteira (Alto Minho), deverá apresentar também um, na próxima semana, pedindo a deslocalização do mesmo pórtico.