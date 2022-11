Divulgação do património galego-português recebe distinção

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:11 Facebook

O trabalho de divulgação nas escolas do património cultural imaterial do Norte de Portugal e da Galiza, vai ser inscrito como "modelo de boas práticas" da Unesco. A admissão da candidatura já terá sido confirmada aos Governos português e espanhol, segundo a associação "Ponte...nas ondas!" (PNO), promotora da atividade com estabelecimentos de ensino portugueses e galegos há quase três décadas

"Soubemos da inscrição informalmente através de Espanha, que recebeu a notificação da Unesco, como deve ter recebido Portugal. Só que em Espanha comunicaram à associação, que já estava decidido [o desfecho da candidatura]. Portugal não disse nada até este momento", referiu Lurdes Carita, porta-voz da PNO do lado português, adiantando que "em dezembro vamos a Rabat para sabermos oficialmente desta inscrição como modelo de boas práticas com o património cultural imaterial".

O Jornal de Notícias apurou, junto de fonte oficial do lado português, que "existe uma recomendação" para a referida inscrição, mas a confirmação só ocorrerá na sessão em Rabat.