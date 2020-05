Dois jovens em hipotermia resgatados do rio Lima em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:27 Facebook

Dois jovens foram resgatados do rio Lima, em hipotermia, junto à ponte Eiffel em Viana do Castelo, este domingo à tarde.

Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana, António Cruz, três jovens terão ido nadar para junto dos pregões da travessia e houve necessidade de resgatar dois.

"Um deles conseguiu sair a nado e dois foram retirados e transportados para o hospital da ULSAM com hipotermia", informou o comandante António Cruz.

De acordo com o Comandante da Capitania de Viana do Castelo, Luís Matias, os jovens entraram no rio "junto à Capela de S. Lourenço e com a subida da maré terão sido arrastados pela corrente".

Segundo o CDOS de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi dados pelo jovem que conseguiu sair sozinho da água, cerca das 17.13 horas.

No local estiveram sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Sapadores, PSP, a Polícia Marítima e a Cruz Vermelha de Neiva.