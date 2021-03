Dois jovens feridos em despiste de viatura em Ponte da Barca

Dois jovens, do sexo masculino, com idades entre 20 e 22 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade, este sábado à tarde, após despiste da viatura ligeira em que seguiam na Estrada Nacional 101, em Vade S. Pedro, Ponte da Barca.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 13.51 horas. O acidente obrigou ao corte total da via, que ainda se mantinha ao início desta tarde.

Foi acionado o transporte da vítima grave para o Hospital de Braga e do ferido leve para o Hospital de Viana do Castelo.

Envolvidos na operação de socorro estão sete operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Ponte da Barca, uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho e a GNR.