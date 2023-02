Dois mil alunos portugueses e galegos celebram Dia Mundial da Rádio em direto

Dois mil alunos de escolas do Norte de Portugal e da Galiza vão comemorar o Dia Mundial da Rádio, que se celebra no dia 13 de fevereiro, em direto a partir de várias estações emissoras dos dois lados da fronteira.

A iniciativa foi divulgada esta quarta-feira pela associação "Ponte...nas Ondas!" (PNO) que, no passado dia 1 de dezembro, viu reconhecido pela UNESCO como "modelo de boas práticas" o seu projeto de divulgação nas escolas do património cultural imaterial luso-galego.

"Mais de quarenta centros educativos vão realizar os seus programas a partir de diversas rádios, cerca de dois mil estudantes de escolas e centros universitários de toda a Eurorregião Norte de Portugal-Galiza vão celebrar juntos o Dia Mundial da Rádio", informa a PNO, referindo que a iniciativa vai decorrer "a partir de diferentes rádios e escolas".

"Vão ser realizadas mais de 15 horas de rádio em direto" divulga a associação, adiantando que as emissões serão "difundidas a partir da Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago, do Edifício Miralles do Campus da Universidade de Vigo e a partir das rádios locais, como por exemplo a Rádio Afifense, a Radio Municipal de Tui, Radio Allariz, Radio Fene, Radio Burela, Radio As Nogais". "As escolas que contam com rádio-escola também farão programas em direto", diz.

A PNO tem também prevista a estreia de uma composição musical e do videoclipe "A Ponte", realizado por diferentes artistas da lusofonia, como Uxía, o brasileiro Chico César, a portuguesa Celina da Piedade ou o moçambicano Cheny Wa Gune.