Dois mil estudantes inundaram Viana de espírito académico

Cerca de dois mil estudantes das escolas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) saíram, esta quarta-feira à tarde, as ruas daquela cidade para viver o seu cortejo académico.

Vinte carros alegóricos alusivos aos cursos percorreram a zona urbana durante várias horas, seguidos por uma legião de foliões. O desfile é um dos pontos altos da Semana Académica, que está a decorrer até quinta-feira.

"Agora percebo bem o que os colegas diziam quando cá cheguei. Diziam para aproveitarmos, porque estes seriam dos melhores anos das nossas vidas. E são mesmo. É incrível aquilo que vivemos", comentou Filipe Morais, de 25 anos, aluno finalista da licenciatura em Desporto e Lazer, na Escola Superior de Desporto e Lazer, em Melgaço, citado num comunicado sobre o cortejo divulgado pelo IPVC.

De acordo com a instituição de ensino, durante o desfile, "os estudantes mostraram civismo e as imagens das ruas repletas de copos de plástico e de latas vazias fará, certamente, memória passada, porque, este ano, o destaque vai para os copos reutilizáveis e a recolha das latas durante o percurso".

A emoção também marcou a tarde. As duas irmãs Filipa Teixeira, de 18 anos, caloira, e a irmã Carolina, de 21, ambas alunos do curso de Turismo, riram e choraram juntas. "É um dos dias mais felizes e importantes. Chegar aqui, com o primeiro ano concluído e, ainda por cima, acompanhada pela minha irmã", afirmou a mais nova. E a mais velha, Carolina, completou: "Na escola, temos um ambiente incrível e os nossos professores também são super porreiros, mas chegar aqui com a minha irmã a seguir as minhas pisadas é ainda mais espetacular".

A música dominou a festa. Desde Amália Rodrigues, como célebre "Havemos de ir a Viana", a Freddie Mercury, Bob, o Construtor, heavy metal, folk e funk, ouviu-se um pouco de tudo.

"Das batas verdes da Enfermagem às cortinas de fumo, dos abraços às lágrimas, das vozes que se iam perdendo por entre emoções aos óculos escuros que encobriam os olhos mais chorosos. Assim foi o cortejo académico, que mobilizou mais de dois mil estudantes e que percorreu as principais artérias de Viana do Castelo", descreve o comunicado do IPVC.