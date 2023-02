Dois trabalhadores queimados em acidente numa fábrica de papel em Viana do Castelo

Dois trabalhadores sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus num acidente de trabalho numa fábrica de papel em Deocriste, freguesia de Viana do Castelo.

O sinistro aconteceu na Ds Smith Paper Viana (ex-Portucel Viana), perto das 17 horas, quando dois homens, um com 44 e outro com 45 anos, sofreram queimaduras com água a ferver nos membros inferiores.

Os trabalhadores foram transportados para o hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros, pela Cruz Vermelha do Alto Minho e os Bombeiros Voluntários de Barcelos.

A GNR tomou conta da ocorrência e investiga as causas do acidente.