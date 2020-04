Domingo com movimento mas sem aglomerados em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:18 Facebook

A manhã deste domingo em Viana do Castelo foi de gente a passear e a praticar desporto junto ao rio e ao mar, mas sem aglomerados.

O movimento fez-se sentir em zonas como a marginal e jardins da cidade mas também nas praias do Norte e do Cabedelo, interditadas desde o início do estado de emergência e por norma alvo de muito movimento ao fim de semana. Por comparação com o que já aconteceu, o fluxo de pessoas este sábado era diminuto.

Casais, pequenos grupos e algumas pessoas a passear o cão, a correr ou a caminhar foi o cenário de uma manhã de sol típica de Primavera e de um domingo tranquilo.

Contactada pelo "Jornal de Notícias", fonte do Comando da PSP de Viana do Castelo informou que "está a fazer o policiamento normal", passando nos locais mais propensos à concentração de pessoas. E adiantou: "Hoje vê-se muita gente na rua, mas não há aglomerados".