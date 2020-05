Duas crianças escapam ilesas de despiste na A28

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:25 Facebook

Uma condutora de 40 anos despistou-se, ao final da manhã deste sábado, na A28, junto à saída de Outeiro, em Viana do Castelo. Duas meninas, de seis e oito anos, seguiam a bordo e escaparam ilesas.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana, a mulher ficou ferida, com uma fratura exposta num braço. As duas crianças, ao que tudo indica filhas da condutora, terão escapado aparentemente ilesas. "Quando chegamos lá, já estavam fora da viatura e não apresentavam ferimentos. Foram transportadas para o hospital por precaução", declarou António Cruz. As três foram transportadas para hospital da ULSAM, em Viana do Castelo.

O automóvel seguia no sentido Viana do Castelo-Caminha e o acidente aconteceu por volta das 11.30 horas. A circulação esteve condicionada até cerca das 13.

No local estiveram estiveram 22 operacionais dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, da concessionária Autoestradas Norte Litoral, GNR e VMER do Alto Minho.