Duplicaram candidatos ao concurso para seleção do cartaz da romaria d'Agonia 2023

O cartaz da romaria d'Agonia, que vai decorrer de 14 a 22 de agosto em Viana do Castelo, vai ser divulgado no próximo dia 6 de junho.

O concurso para seleção está fechado e recebeu este ano propostas de 86 candidatos, mais do dobro da edição de 2022. A informação foi divulgada, esta quinta-feira, pela VianaFestas, entidade organizadora das festas da cidade, adiantando que os criadores, nacionais e de países como Brasil, Canadá e França, que se candidataram apresentaram um total de 135 propostas.

"Em pouco mais de dois meses de concurso recebemos 135 propostas para escolhermos aquele que será o cartaz oficial da festa em 2023. É um interesse que continua a crescer, também fora do país, ao nível do número de propostas", afirma o diretor da VianaFestas, António Cruz.

O concurso público para seleção do cartaz oficial decorreu de 22 de fevereiro a 28 de abril. O vencedor receberá um prémio monetário de 1500 euros.

As cinco propostas finalistas vão ser expostas em agosto, no posto de informação das festas e todas as restantes poderão ser visualizadas na página oficial da romaria (www.festasdagonia.com).

"Este ano sugerimos que o cartaz expresse o espírito da romaria e dos elementos que a caracterizam e temos agora o processo de escolha, até apresentarmos o vencedor, que acontecerá no dia 6 de junho, no Teatro Municipal Sá de Miranda, mas com transmissão em direto através das nossas páginas", refere António Cruz.

Ao concurso de 2022 candidataram-se 40 autores de Portugal, de França e do Brasil, com um total de 60 propostas.