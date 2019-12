Duzentos e quarenta quilos de Bolo Rei oferecido na rua em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:35 Facebook

Cerca de 240 quilos de Bolo Rei foram ontem confecionados por 14 pastelarias de Viana do Castelo e oferecidos na rua com vinho do Porto a acompanhar.

Foi a 3ª edição do Bolo Rei Gigante da cidade, que consiste na montagem e oferta do doce numa praça da cidade, e que voltou a cumprir-se, desta vez, no Largo de São Domingos, com grande adesão do público.



Organizada pela Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) e pela Câmara Municipal, a festa fez-se e desfez-se num ápice.

"Olha, já acabou o bolo", exclamou um homem à chegada ainda não eram 17.00 horas. O evento começou cerca das 16.00 horas.