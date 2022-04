E o vinho verde do ano é o Alvarinho Encostas de Melgaço

O vinho Encostas de Melgaço Alvarinho 2020 foi distinguido esta quarta-feira com a Grande Medalha de Ouro, no âmbito do concurso anual promovido pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

Foi um dos 157 distinguidos como "Os Melhores Verdes 2022", selecionados pelo júri entre 218 amostras e que vão ser apresentados ao mercado externo, numa altura de "incerteza" por causa da guerra na Ucrânia.

A gala de entrega de prémios decorreu no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, e atribuiu também, neste ano de regresso ao formato presencial, o Prémio Excelência ao presidente cessante da CVRVV, Manuel Pinheiro, que sai (este ano) ao fim de 22 anos. E para quem a gala desta quarta-feira significou um regresso às raízes do vinho verde.

"Este é um dia de grande festa em Viana, a cidade da fundação do vinho verde. Foi aqui que em 1785 se reuniram as famílias produtoras e afirmaram os vinhos verdes para que o Governo reconhecesse a região demarcada pela primeira vez", declarou Manuel Pinheiro, referindo que os 157 distinguidos nas várias sub-regiões, desde Monção-Melgaço aos vales do Lima e do Sousa, "são vinhos que nos orgulham muito e que vamos levar à exportação como temos feito nos últimos anos". "De alguma forma completa-se aqui um ciclo, porque regressamos a Viana com os nossos melhores vinhos, que vamos levar ao Mundo num momento de fim de pandemia em que é preciso agarrar os mercados", adiantou, concluindo que "o vinho mais premiado este ano é de Monção e Melgaço (Encostas de Melgaço) , o que afirma a força desta sub-região como produtora de grandes vinhos".

Mercado externo forte

Manuel Pinheiro destacou que "o mercado externo está em 2022 muito forte", mas "o nacional está estável, mas não está a crescer, embora a restauração esteja como muita força em Portugal. É urgente que acabe a guerra e os problemas que nos envolvem a todos para haver um crescimento da economia". E frisou que o conflito da Rússia com a Ucrânia está a provocar o aumento do custo de matéria-prima, como o vidro, a limitar o transporte internacional e "fechou dois mercados importantes que são a Ucrânia (representava 2% do mercado) e a Rússia (0,5%)". "Estamos, por exemplo, a investir no México para compensar", concluiu.

Vinhos premiados como "Os Melhores Verdes 2022":

Grande Medalha de Ouro: Encostas de Melgaço Alvarinho 2020

Categoria Ouro:

Vinho Verde Branco | Quinta de Gomariz Grande Escolha 2021;

Vinho Verde Branco | Pecado Capital Escolha 2021;

Vinho Verde Rosado | Abcdarium Escolha 2021;

Vinho Verde Tinto | Quinta da Samoça Vinhão 2021;

Colheita 2019 | Quinta de Linhares Reserva Avesso 2018;

Colheita 2019 | Marquês de Lara Reserva Avesso 2017;

Vinho Verde Alvarinho | Encostas de Melgaço Alvarinho 2020;

Vinho Verde Loureiro | Quinta dos Encados Loureiro 2021;

Vinho Verde Avesso | Casa de Vilacetinho Superior Avesso 2020;

Vinho Verde de Casta | Quinta da Levada Azal 2021;

Espumante de Vinho Verde | Messala Bruto Alvarinho 2019;

Vinho Regional Minho | Nórtico Alvarelhão Rosado 2021;

Aguardente de Vinho Verde | Dona Paterna Aguardente Vínica O Alvarinho;

Categoria Prata:

Vinho Verde Branco | Zulmira Superior 2021

Vinho Verde Rosado | Vale dos Santos Padeiro 2021

Vinho Verde Rosado | Adega de Ponte da Barca Rosado 2021

Vinho Verde Tinto | Quinta São Gião Colheita Seleccionada Vinhão 2021

Colheita 2019 | Via Latina Grande Reserva 2018;

Vinho Verde Alvarinho | Deu-la-Deu Reserva Alvarinho 2020;

Vinho Verde Loureiro | Pequenos Rebentos Escolha Loureiro 2021;

Vinho Verde Avesso | Quinta de Linhares Avesso 2021;

Vinho Verde de Casta | Casal de Ventozela Arinto 2021;

Espumante de Vinho Verde Branco | D. Sancho I Seco Branco 2021;

Vinho Regional Minho | Quinta D"Amares Alvarinho 2021;

Aguardente de Vinho Verde | Alvarinha Aguardente Vínica Velha Alvarinho

Prémio Enoturismo:

Solar das Bouças | Amares

Prémio "A Melhor Vinha":

Ouro | Monverde Wine Experience Hotel | Quinta da Lixa;

Prata | Quinta de Cabração | Aveleda;

Bronze | Quinta de Lourosa