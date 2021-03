Eduardo Teixeira avança como candidato do PSD à Câmara de Viana

O nome de Eduardo Teixeira vai ser anunciado na terça-feira pelo presidente do PSD, como cabeça de lista do partido, nas próximas eleições autárquicas, à Câmara de Viana do Castelo.

Rui Rio deverá apresentar novos nomes de candidatos a capitais de distrito, entre os quais o do atual deputado social-democrata, Eduardo Teixeira. Segundo fonte do partido, a candidatura foi aprovada esta noite pelos órgãos distritais do PSD.

Atualmente deputado à Assembleia da República, Teixeira não é a primeira vez que se candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde já foi

Vereador. Ocupou varios cargos em órgãos do partido a nível concelhio, distrital e nacional.

A Câmara de Viana é detida pelo PS, com José Maria Costa a cumprir o seu último mandato (eleito pela primeira vez em 2009). Os socialistas indicaram Luís Nobre, vereador no atual executivo, como candidato. Também ja se apresentou como candidata àquela autarquia pela CDU, Cláudia Marinho.