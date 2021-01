Eleições antecipadas com afluência "histórica" em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:22 Facebook

Idílio Viana de Viana do Castelo votou este domingo, pela primeira vez, antes do tempo. Foi um dos 1407 eleitores que pediram voto antecipado para as eleições presidenciais naquele municípios. E foi dos primeiros a votar, logo pela manhã, no Pavilhão de Santa Maria Maior, um novo local com mais espaço, precisamente por causa da maior afluência.

"Pedi voto antecipado para evitar a confusão, a concentração de pessoas, porque não sei o que vai acontecer no dia 24. Em termos higiénicos é muito mais prático. A situação que estamos a passar não é de descurar", disse esta manhã quando entrava no pavilhão, referindo: "É a primeira vez. Normalmente tenho votado sempre nas datas previstas.

O número de inscritos superior ao habitual obrigou a mudar o local de votação, por norma na Câmara Municipal, para o Pavilhão de Santa Maria Maior e a instalar três mesas de voto. A votação está hoje a decorrer com boa afluência desde a primeira hora da manhã. "Sempre pensei que a anuência das pessoas, no contexto de pandemia que estamos a passar, seria menor, mas não vão ser umas eleições bastante concorridas", declarou Isabel Trigo, presidente da mesa de voto, que há 30 anos participa em atos eleitorais (10 como secretária e vice-presidente, e os últimos 20 como presidente de mesas).

"Este número de eleitores inscritos para votar antecipadamente é realmente histórico", comentou, indicando que, em atos eleitorais anteriores, a votação antecipada contou com "600 a 700 inscrições", e as últimas para as regiões de Madeira e Açores em outubro do ano passado, "só se inscreveram cinco eleitores". Referiu que os 1407 inscritos em Viana do Castelo "são oriundos de vários pontos do país".