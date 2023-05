Eles arriscam em missões para resgatar animais em perigo

Diamantino Barros, líder e fundador da associação Resgate Adoção Viana (RAV), entra sem medo num acampamento cigano em Darque, Viana do Castelo. Estima que ali estejam "60 a 70" animais errantes, alguns potencialmente perigosos. As queixas de ataques na via pública têm-se sucedido e a PSP pediu ajuda para entrar no acampamento e capturar cães agressivos. É mais uma das missões da RAV, que depois trata os animais e os encaminha para adoção.

"Quase todos os dias recebemos pedidos. Aqui viemos porque nos ligou o comissário da PSP. Há três dias que há queixas consecutivas que os cães andam a atacar", comenta Diamantino, que avança por entre barracas com chão de terra batida e rodeadas de lixo. Seguem-no os voluntários Filipe Palma e Catarina Viana, e o cão Trovão, que há quatro anos foi retirado daquele mesmo acampamento, por ser perigoso, e agora faz parte da equipa de resgate. Acompanham a operação três agentes da PSP à paisana [mais tarde juntar-se-á uma patrulha], sob o olhar atento de homens, mulheres e crianças que saem, espantados, das barracas.

"Encantador de cães"