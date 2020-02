Eliminação de pórtico da A28 em Viana discutida no Parlamento

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:12 Facebook

A eventual eliminação do pórtico de Neiva, da A28, entre Neiva e Darque, em Viana do Castelo, vai ser discutida em plenário da Assembleia da República no dia 13 de fevereiro.

A discussão resulta de uma petição com mais de sete mil assinaturas criada há quase três anos pela Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL).

Em causa está um pórtico da autoestrada A28 (Viana do Castelo-Porto), situado junto ao acesso à zona industrial de Neiva e que, segundo a petição, é considerado "entrave" à atividade empresarial da região.

A petição "Pela eliminação do pórtico de Neiva, pórtico 4 da A28, entre Neiva e Darque", foi entregue na Assembleia da República a 23 de novembro de 2017. Reuniu apoios de empresas, autarcas e população do Alto Minho.

A CEVAL anunciou que vai estar presente na AR aquando da discussão plenária.