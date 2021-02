Empresa da água no Alto Minho reforça atendimento após ultimato de autarcas

A empresa Águas do Alto Minho (AdAM), que opera no distrito de Viana do Castelo, anunciou esta sexta-feira que vai reforçar o atendimento telefónico e presencial a partir da próxima segunda-feira.

A informação foi avançada após reunião, esta sexta-feira à tarde, com o Ministro do Ambiente e os autarcas dos municípios acionistas. Segundo fonte da AdAM, a empresa "vai contratar um serviço adicional de atendimento central à Altice, que vai triplicar a capacidade de atendimento telefónico da empresa a partir da próxima segunda-feira, adicionalmente ao reforço do atendimento, sob marcação prévia, nas oito lojas".

A mesma fonte adiantou que foi concluída a instalação de "um sistema robusto de faturação (Aquamatrix), que é e líder de mercado já implementado em 87 municípios, que conta com quase 2 milhões de clientes e que vai permitir à AdAM responder com total fiabilidade a todas as necessidades de interação comercial com os seus clientes".

Na reunião de hoje com o Ministro do Ambiente, os autarcas dos sete municípios acionistas exigiram uma mudança no desempenho da empresa, reafirmando ao governante as razões do ultimato que fizeram à AdAM esta semana.

Em causa estão os problemas, como erros de faturação, cobrança de valores "exorbitantes" e deficiente atendimento presencial e telefónico, que se arrastam desde a criação da AdAM em janeiro de 2020 e que tem gerado uma onde de protestos por parte da população. Os municípios fizeram esta semana um ultimato à empresa constituída no distrito de Viana do Castelo em parceria com a Águas de Portugal (AP), estabelecendo como prazo limite antes de "tomar medidas", a emissão da próxima fatura. Ao que o Jornal de Notícias apurou, Matos Fernandes terá reconhecido a legitimidade das reclamações dos munícipes e garantido aos autarcas que irá acompanhar de perto a situação.

Em conferência de imprensa na passada quarta-feira, os autarcas dos sete municípios (Viana do Castelo, Caminha, Valença, Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima), vincaram: "Não há outro caminho senão mudar o serviço". Refutaram por agora a possibilidade de reversão do sistema de gestão da águas para os municípios. Exigiram que "se vire uma página na dececionante vida da AdAM" e que se inicie "um novo ciclo de credibilização, de dedicação à comunidade e de investimento". "Basta de erros, de promessas, de faturas foras de horas, de códigos de pagamento caducos, de valores exorbitantes, estimativas irrealistas, telefones não atendidos e de comunicação errática", escreveram num comunicado lido pelo autarca de Viana, José Maria Costa, apresentando aos munícipes "um sincero pedido de desculpas".

Nos últimos dias clientes têm formado longas filas à porta das lojas da empresa para reclamar das faturas. "Estou aqui desde as 8.30 horas. Quando cheguei já aqui estavam pessoas. Vim reclamar porque estão-me a cobrar novamente três faturas que já paguei no ano passado. Tive de vir aqui porque eles não atendem os telefones", contou ao Jornal de Notícias Fátima Duro, residente naquela cidade, resumindo queixas de outros clientes que faziam fila à porta das instalações da AdAM em Viana do Castelo.