Empresa de Viana do Castelo integra restauro da Catedral de Santiago de Compostela

O Atelier Samthiago, sediado em Viana do Castelo e especializado em trabalhos de restauro, está a trabalhar desde fevereiro na reabilitação das fachadas sul e oriental da catedral de Santiago de Compostela, capital da Galiza.

"Trabalhar na catedral de Santiago é, neste momento, possivelmente, uma das mais importantes obras de restauro a decorrer no mundo. Se calhar, a par da catedral de Notre Dame, em Paris, ou logo a seguir, é a mais importante em curso. Pelo menos na Europa, não conheço mais nenhuma com esta envergadura e com esta importância", reconhece Carlos Costa, sócio gerente do Atelier Samthiago que, em 2018, passou a integrar a lista oficial de empresas prestadoras de serviços autorizadas pelo Vaticano.

O responsável explica que a equipa de técnicos que o ateliê tem, em permanência, naquela obra, esteve envolvida na reabilitação da Torre del Tesouro da Catedral de Santiago, concluída na última semana. "É um trabalho muito grande e muito complexo em termos de organização. Em termos técnicos é um trabalho que estamos habituados a fazer. Esta semana começamos o embasamento em mármore da capela-mor. É uma peça muito importante. É um trabalho desafiante, que temos de encarar com grande sentido de responsabilidade", sustenta Carlos Costa.

Segundo fonte da fundação da Catedral de Santiago, as obras iniciadas em 2013 têm conclusão prevista para finais de 2020, num investimento de 18 milhões de euros, financiado pela fundação e pelo governo espanhol.

