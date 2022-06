Empresa do setor automóvel investe 10 milhões e cria 150 postos de trabalho em Viana

A empresa do setor automóvel Serratec vai investir 10 milhões de euros numa nova unidade de produção em Viana do Castelo, com a criação de 150 postos de trabalho.

De acordo com uma proposta de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), hoje submetida a aprovação do executivo municipal, aquela empresa, já instalada na zona industrial de Neiva, pretende "no âmbito do seu processo de crescimento e consolidação", instalar uma nova fábrica numa parcela de terreno com 5550 m2. A mesma foi alvo de proposta de aquisição pela Serratec, pelo valor de cerca de 80 mil e 500 euros.

"Face à relevância do investimento e da criação de postos de trabalho", a Câmara aprovou hoje por unanimidade a concessão de um benefício de isenção total de IMT, no montante de 5234,17 euros.

A Serratec - Produção de Componentes Industriais, é uma empresa especializada na produção de máquinas e componentes para a indústria automóvel.