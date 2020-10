Empresa sueca investe 52 milhões em projeto de energia das ondas em Viana

JN/Agências Hoje às 19:41 Facebook

A empresa sueca CorPower Ocean está a desenvolver, a partir de Viana do Castelo, um projeto de aproveitamento da energia das ondas do mar.

O objetivo, segundo o representante da empresa em Portugal, Miguel Silva, é "demonstrar que é possível produzir e comercializar" aquele tipo de energia. Adiantou que a fase do projeto de demonstração, iniciada em 2012, envolve um investimento global de 52 milhões de euros.

"Vamos produzir, num edifício que será construído, entretanto, em Viana do Castelo, o primeiro equipamento à escala real durante o próximo ano, que vai ser depois instalado ao largo da Póvoa de Varzim, na praia da Aguçadoura, onde serão feitos os testes de campo", declarou Miguel Silva, acrescentando que, em 2022, serão construídos "mais três equipamentos, para no conjunto ultrapassarmos um megawatt instalado". "Esperamos ser a primeira empresa da energia das ondas a, com sucesso, certificar o produto e comercializá-lo. Até hoje ninguém conseguiu, de forma massiva, fazer isso", garantiu.

A construção no porto de mar de Viana do Castelo de um centro de investigação que vai produzir os equipamentos de teste, a instalar numa área marítima já anteriormente utilizada no âmbito do projeto WindFloat (energia do vento), deverá ser concluída em novembro. Serão contratados "15 trabalhadores qualificados" para aquele centro.

Miguel Silva estimou que, após conclusão da fase de demonstração que já se encontra "numa fase bastante madura", seja possível, avançar com a comercialização dos primeiros conversores de energia das ondas em 2024. "Nessa altura, deveremos ter confirmadas encomendas suficientes para investirmos na fase seguinte: a produção em massa", afirmou.