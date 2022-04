Endoscópio descartável inovador testado no hospital de Viana do Castelo

Um endoscópio descartável totalmente inovador, que tem como principal vantagem não oferecer qualquer risco de infeção para o doente quando sujeito ao exame, está a ser testado esta sexta-feira, no hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.

O aparelho desenvolvido pelo fabricante americano de dispositivos médicos Boston Scientific, custa mais de 2700 euros e ainda não foi adotado para uso corrente na Europa. A demonstração ocorre no âmbito da 4.ª edição de um curso de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), técnica de endoscopia para diagnóstico e tratamento de doença do pâncreas e das vias biliares, que se realiza na Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho). Cerca de 250 congressistas, entre os quais gastrenterologistas estrangeiros, assistiram em direto à estreia do aparelho, em quatro doentes reais.

"Em todo o Mundo, os endoscópios são reutilizados. Este é descartável. A lógica da industria para fazer um endoscópio destes é a ideia de que os tradicionais, digamos assim, não são possíveis de desinfetar a 100 por cento. São seguros, mas a indústria sabendo disso desenvolveu um para uma população muito especial, doentes imunodeprimidos e transplantados, para usar e deitar fora. A vantagem é esta: risco de infeção zero", explicou Luís Lopes, diretor do serviço de Gastrenterologia do Hospital de Santa Luzia em Viana e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho (UMinho). "Não há nenhum hospital que o tenha adquirido para uso corrente, mas eu já usei e estamos a demonstrar aos colegas para discutir vantagens e desvantagens", acrescentou.