Enercon investe 20 milhões e cria 500 empregos em Viana

Ampliação de instalações para produção de pás e componentes para torres eólicas concluída. Recrutamento, de preferência feminino, já começou.

O gigante alemão Enercon, do setor da energia eólica, ampliou as suas instalações fabris em Viana do Castelo, através de um investimento de cerca de 20 milhões de euros, e iniciou o recrutamento de 500 trabalhadores para a produção e 25 na área das engenharias. Remodelou uma antiga fábrica de torres eólicas e aumentou o pavilhão de produção de pás, criando condições em Viana para se tornar a principal unidade produtiva do grupo, com sede em Aurich, Alemanha, e que emprega 20 mil pessoas em todo o Mundo.

Atualmente, naquele município do Norte, tem instalações nos parques empresariais da praia Norte e de Lanheses, empregando cerca de 1500 pessoas em produção de pás, torres em betão, geradores, mecatrónica, e administração, centro de treino, manutenção e serviços. Nos próximos dois anos, planeia ainda investir "mais cinco a sete milhões em equipamentos" para um centro de investigação e desenvolvimento de novos protótipos de pás.