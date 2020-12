Enfermeiro de 51 anos foi o primeiro vacinado contra a covid em Viana do Castelo

João Silva, de 51 anos, enfermeiro da especialidade médico-cirúrgica, foi esta terça-feira o primeiro profissional de saúde a tomar a vacina da covid-19 na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

A vacinação arrancou esta terça-feira, 29 de dezembro, às 14 horas. João Silva, coordenador da estrutura de apoio de retaguarda do Alto Minho, do Centro de Telessaúde do Alto Minho e da unidade de hospitalização domiciliária, voluntariou-se para a primeira toma.

A ULSAM dispõe de 345 vacinas para administrar a profissionais de saúde de primeira linha. O primeiro lote chegou no domingo àquela unidade que agrega dois hospitais, Viana do Castelo e Ponte de Lima, 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença.