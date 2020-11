Entregues chaves de 40 novos armazéns a pescadores de Castelo de Neiva

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:28 Facebook

A Câmara Municipal de Viana do Castelo entregou as chaves de 40 novos armazéns de aprestos aos pescadores de Castelo do Neiva - Pedra Alta, construídos no âmbito de uma empreitada da Polis Litoral Norte.

Os espaços foram criados no âmbito das obras de modernização do Portinho de pesca de Castelo do Neiva, que representou um investimento global de 2,15 milhões de euros.

Segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pela Câmara de Viana, além da requalificação e expansão dos armazéns de aprestos, a empreitada implicou a remodelação do edifício-lota, das redes de infraestruturas, dos pavimentos, com reordenamento das áreas exteriores de circulação e estacionamento de embarcações, e a instalação de um novo guincho na rampa-varadouro.

Também foi instalado um novo sistema de depósito e recolha diferenciada de resíduos, requalificada a oficina de reparação e o posto de abastecimento de combustíveis das embarcações.

Em 2019, foi assinado um protocolo de cooperação com a Docapesca - Portos e Lotas, que prevê que, ao longo de 20 anos, a manutenção e gestão dos espaços "sejam asseguradas pelo município de Viana do Castelo".