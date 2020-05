"Erro de digitação" faz jantar de gala em Viana custar 1,3 milhões de euros

Um contrato para aquisição de um serviço de jantar numa gala da Câmara Municipal de Viana do Castelo foi publicado, na plataforma eletrónica de contratação pública, como tendo custado mais de 1,3 milhões de euros.

A prestação do serviço foi adjudicada a um restaurante da região, pelo preço contratual de 13407,80 euros, mas passou em termos de execução para 1.357.258,00 euros.

Segundo o autarca local, José Maria Costa, houve "um erro de digitação", quando foi necessário reajustar o contrato, porque a despesa onerou em mais cerca de 164,78 euros.

A situação está a gerar críticas nas redes sociais por causa do suposto elevado valor pago pelo Jantar da IV Gala do Desporto de Viana do Castelo, realizado em janeiro.

"Trata-se de um erro de de digitação. O valor real é de 13 mil e tal euros, mas ao digitarem houve um erro. Os nossos serviços estão a tentar corrigir, mas ao fim de semana a plataforma não está operacional e temos de pedir autorização para se fazer a correção", explicou o autarca José Maria Costa, comentando: "Quem ler com atenção vê logo que é um erro. É impossível ser um milhão e tal. Tínhamos de andar a dar de comer ao concelho todo durante não sei quantos anos".

Segundo o presidente da Câmara, o lapso aconteceu quando "teve de ser feito um adicional ao contrato de mais 164,78 euros, porque foram necessárias mais refeições na gala". "Por causa disso, foi preciso carregar novamente no contrato [na plataforma] e houve um 'gato'. A vírgula foi mal colocada", explicou.

O contrato foi a adjudicado por ajuste direto para prestação do serviço do jantar ao restaurante "Camelo".