Escultura celebra Festa das Rosas como Património Cultural

Foi inaugurada uma escultura comemorativa da inscrição da Festa das Rosas como Património Cultural e Imaterial Nacional.

A estátua, implantada frente a Igreja paroquial de Vila Franca do Lima, em Viana do Castelo, presta homenagem aos cestos floridos típicos daquela festividade com 400 anos de existência.

A festa regressou no passado fim de semana e termina no próximo domingo, com a Festa das Crianças, que inclui um cortejo de mini-cestos floridos e um desfile de moda infantil.

Desde setembro de 2021 que a Festa das Rosas de Vila Franca está classificada como Património Cultural e Imaterial Nacional. A inscrição surgiu na sequência de um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Vila Franca, apoiado pela Câmara Municipal de Viana. A inauguração da escultura contou com a presença do Bispo da Diocese, D. João Lavrador, o autarca de Viana do Castelo, Luís Nobre, e representantes de outras entidades.



A Confraria de Nossa Senhora do Rosário foi fundada em 1622 por frades dominicanos. A festividade que lhe está associada, pelo culto à Senhora do Rosário e à oferenda de flores às várias invocações da Senhora, "invoca a primavera e do renascer do ciclo anual da vida". E é a primeira grande romaria do ciclo anual de romarias do Alto Minho.

Os cestos chegam a pesar 50 quilogramas e são transportados na cabeça por jovens mordomas batizadas em Vila Franca, e que completam 19 anos em maio.