Escuteiros controlam lotação e estacionamento em praias de Viana

As praias de ​​​​​​​Afife, Arda, Paçô e Castelo do Neiva, em Viana do Castelo, deverão, na época balnear deste ano, contar com um auxílio extra na vigilância.

Segundo informação avançada esta quarta-feira em comunicado pela Câmara de Viana do Castelo, numa reunião a realizar amanhã, o executivo municipal vai apreciar e votar um protocolo entre a autarquia e a Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de Viana do Castelo (CNE), para assistência às praias.

O mesmo prevê que "os escuteiros com idade igual ou superior a 16 anos vão dar assistência às praias de Afife, Arda, Paçô e Castelo do Neiva, ajudando no controlo da lotação da praia e do estacionamento de apoio."

Um serviço que será prestado "entre 27 de junho e 30 de agosto, entre as 9 e as 18 horas."

"A Câmara Municipal transferirá, para a Junta Regional do Corpo de Escutas de Viana do Castelo, a quantia de 10.400 euros para o cumprimento das atividades de assistência balnear e por forma a fazer face às despesas de deslocação, comunicação e outras despesas gerais no âmbito deste protocolo.", informa a autarquia.