Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Os escuteiros de Viana do Castelo vão dar assistência às praias de Afife, Arda, Paçô e Castelo do Neiva, durante os meses de verão.

A Câmara de Viana deu, esta quarta-feira, nota de que "através de um protocolo entre a autarquia e a Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de Viana do Castelo, os escuteiros com idade igual ou superior a 16 anos vão dar assistência às praias de Afife, Arda, Paçô e Castelo do Neiva, ajudando no controlo da lotação da praia e do estacionamento de apoio".

O protocolo, que será ainda apreciado em reunião ordinária de executivo, prevê assistência às praias entre 27 de junho e 30 de agosto, entre as 9 e as 18 horas.

Leia mais em AltoMinho TV