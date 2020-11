Estacionamento gratuito em Viana até fim de março

A Câmara de Viana do Castelo anunciou que foi prolongada, até 31 de março, a isenção do pagamento de estacionamento na via pública (parquímetros) e também no Parque de Estacionamento do Campo d'Agonia.

A medida já vigorava desde a altura do confinamento e foi agora renovada, juntamente com o prolongamento da suspensão de pagamento nos museus municipais por mais de quatro meses.

"Estas isenções integram as Medidas de Incentivo à Economia no âmbito da covid-19, aprovadas pelo executivo municipal", escreve em comunicado a Câmara Municipal, referindo que "foi, assim, igualmente prolongada até 31 de março a isenção de taxas de ocupação do domínio público, taxas de concessão e rendas de aluguer municipais".