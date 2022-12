"Estouros" provenientes de comboio avariado alarmam população de Afife

Hoje às 09:47 Facebook

A avaria de um comboio na Linha do Minho, em Afife, Viana do Castelo, causou um ruído que alarmou a população daquela freguesia, esta manhã de segunda-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, confirmou que houve alertas cerca das 7.45 horas, reportando que se ouviam "estouros" provenientes do comboio, junto ao apeadeiro de Afife, mas não se registou qualquer ocorrência associada.

Fonte da CP confirmou a avaria de um comboio e transbordo de passageiros. A linha esteve interrompida durante quase duas horas, cerca das 9.10 horas.

Segundo a mesma fonte, o comboio avariado que saiu de Campanhã, no Porto, às 6.05 horas, para Valença. Os "estouros" poderão estar relacionados com "a ligação à catenária, quando o comboio avariou". Mas "não houve consequências a não ser a necessidade de transbordo para outros comboios".