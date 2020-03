Estudantes de Viana lançam iniciativa para apoiar idosos que estão sozinhos ou isolados

Hoje às 18:37 Facebook

Recuperar uma antiga prática comunitária de comunicação com vizinhos e amigos à janela ou à varanda é o objetivo da campanha lançada, esta terça-feira, por alunos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), que procura contrariar o isolamento de idosos.

Os 90 estudantes da licenciatura de Educação Social Gerontológica e do mestrado em Gerontologia Social da Escola Superior de Educação (ESE) do IPVC "convidam cada português a, diariamente, conversar com os seus vizinhos mais velhos à janela ou varanda".

