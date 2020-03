Estudantes do Politécnico de Viana incentivam a fazer exercício em casa

Hoje às 17:06 Facebook

Os alunos do mestrado em Atividades de Fitness, da Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), decidiram lançar vídeos que incentivam à prática desportiva.

A campanha procura "combater o sedentarismo", uma consequência do novo coronavírus, que obriga milhares de pessoas em todo o mundo a períodos de isolamento para evitar a sua propagação.O IPVC explica que o objetivo da iniciativa é "incentivar à prática do exercício físico nos domicílios, numa altura em que se pede isolamento social a toda a população".

