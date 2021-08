Eucaristia d' Agonia temperada com homenagem de sal às mulheres da Ribeira de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:18 Facebook

A missa celebrada, esta sexta-feira, em Viana do Castelo, pelo Bispo de Portalegre-Castelo Branco, D. Antonino Dias, associou-se a uma homenagem às mulheres da Ribeira, que está a ser prestada através de um tapete de sal gigante (40 metros de comprimento e 2,5 de largura) construído na última noite aos pés do Santuário de Nossa Senhora d'Agonia.

Na alocução durante a designada Solene Concelebração Eucarística, que decorreu ao ar livre e atraiu uma multidão de fiéis, D. Antonino referiu a importância do "sal divino" (duas toneladas) utilizado para criação do tapete com as cerca de 100 m2, e das suas mais variadas funções, desde "tempero" a meio de pagamento, noutros tempos. Louvou e referiu que aquela celebração religiosa se associa à homenagem prestada às mulheres da Ribeira vianense, durante a noite anterior, com mais de meia centena de moradores daquela zona da cidade, a trabalhar horas seguidas até de manhã na confeção do longo tapete.

O primeiro grande ato religioso da Romaria d' Agonia assinalou hoje o dia da padroeira, Feriado Municipal em Viana do Castelo. O largo em frente ao Santuário d' Agonia encheu-se de gente, tal como é habitual noutras edições. Agentes da PSP tentaram zelar pelo distanciamento social.

No próximo domingo, realizar-se-á no mesmo local, às 10.30 horas, uma Eucaristia Solene.

D. Antonino Dias celebrou hoje em Viana, já que aquela Dioceses está há cerca de um ano sem Bispo, após a morte num acidente de viação de D. Anacleto Oliveira. Este último faleceu em setembro de 2020, pouco tempo depois ter presidido às cerimónias religiosas da Romaria, que agora decorre.

A devoção à padroeira dos pescadores já tem cerca de 270 anos. Começou em 1751, segundo informação disponível na página da VianaFestas, que organiza a Romaria em sua honra. Este ano ainda sem os números principais por causa da pandemia, mas já com momentos de fogo de artifício, barracas de comes e bebes no Campo d' Agonia, alguns vendedores ambulantes nas ruas e eventos com lotação limitada no Centro Cultural.

A cidade fervilha como se houvesse festa total.