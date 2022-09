Eurorregião Galiza Norte de Portugal quer alta velocidade e comboio Celta

A ligação de alta velocidade Vigo - Porto - Lisboa e a eletrificação e construção da saída sul de Vigo, que irá introduzir melhorias na circulação do comboios "Celta", são projetos que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal (AECTGNP), quer ver tratados na cimeira ibérica de Viana do Castelo.

Em nota divulgada hoje, a AECTGNP, dá conta de uma reunião realizada durante a manhã em Vigo com o Vice-Presidente segundo e conselheiro de Presidencia, Justiça e Desporto da junta de Galiza, Diego Calvo para acertar "as principais propostas da eurorregião para o próxima Cimeira Ibérica de Viana do Castelo, que se vai realizar no próximo mês de outubro". E em que ficou explícita a expectativa que "da cimeira saiam propostas importantes para a ligação ferroviária de alta velocidade Vigo - Porto - Lisboa, o desenvolvimento, modernização e electrificação e a construção da saída sul de Vigo e na elaboração do Estatuto do trabalhador transfronteiriço entre Espanha e Portugal, proposto como medida prioritória na Cimeira de Trujillo (Cáceres) de 2021".

Segundo o mesmo comunicado, Diego Calvo esteve na reunião acompanhado pelo Diretor Geral de Relações Exteriores e com a UE, Jesús Gamallo, e pela Delegada Territorial da Junta em Vigo, Marta Fernández-Tapias, tendo sido destacados os "temas estratégicos para a próxima cimeira ibérica".

PUB

"Para a Eurorregião é prioritario a ligação de alta velocidade Vigo - Porto - Lisboa. Por isso o AECT da Eurorregão Galicia - Norte de Portugal espera que na Cimeira Ibérica de Viana do Castelo surjam desenvolvimentos por parte do governo de Lisboa, na modernizaçã e electrificação, bem como a construção da saída sul de Vigo. Para além, de garantir que o atual "Comboio Celta" Vigo - Porto funcione com boas condições de circulação e frequência", informa aquele agrupamento, sublinhando também que "considera importante fomentar a ligação transfronteiriça internacional pela estrada entre o noroeste português e a Galiza, por Macedo de Cavaleiros, passando por Vinhais até à Gudiña (Ourense)". E ainda o avanço de "um acordo internacional entre os dois países, Portugal e Espanha, para a melhoria da autoestrada entre Celanova e a fronteira portuguesa e a ampliação para a construção de uma ciclovia na ponte internacional na Eurocidade Salvaterra - Monção".