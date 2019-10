Evento inspirado nos casamentos de Santo António junta noivos na Sé de Viana em 2020

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi divulgado no passado sábado em Viana do Castelo, o evento "Noivos 100% Alto Minho", que a 15 de agosto de 2020 levará vários casais a "dar o nó" numa cerimónia pública na Sé Catedral de Viana do Castelo.

Será uma espécie de "Casamentos de Santo António" de Lisboa, mas com os intervenientes trajados com inspiração nos noivos tradicionais minhotos.

O projeto é iniciativa da criadora Isabel Lima (na foto) e tem o apoio da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL). Os interessados em casar terão de formalizar uma candidatura até 28 de fevereiro, cabendo a seleção dos casais a um júri a designar. Segundo informação publicada na página oficial do evento no Facebook, já haverá seis casais inscritos.

O objetivo dos promotores é também envolver a Diocese de Viana do Castelo num casamento coletivo anual com a marca das tradições da região.