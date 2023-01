Explosão de botija de gás em Castelo de Neiva deixa casal em estado grave

Uma explosão de gás, com incêndio, provocou esta terça-feira à tarde dois feridos graves numa habitação em Castelo de Neiva, Viana do Castelo.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, as vítimas são um homem com 61 anos e uma mulher com 57. Foram transportadas em estado grave para o hospital de São João, no Porto.

"A situação envolveu um incêndio e há uma explosão com botija de gás", declarou o responsável, referindo que a ocorrência aconteceu numa cozinha por volta da hora do almoço.

Desconhecem-se as causas e as circunstâncias em que ocorreu a explosão.

A GNR tomou conta da ocorrência.